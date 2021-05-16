2021/05/16 | 23:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد وفداً أمريكياً ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا إيمي كترونا، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي زهرة بيل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان صدر عن رئاسة حكومة الإقليم تلقى "ناس" نسخة منه (16 أيار 2021) أنه "جرى في اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في العراق وسوريا، وتمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة".

وأكد الوفد الأمريكي، وفق البيان، "مواصلة دعم قوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش، كما شدد على ضرورة تفعيل مراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".

وتابع، أنه "تم تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

وأشار إلى "مناقشة مستجدات الوضع في سوريا، وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة الحوار بين الأطراف الكوردية السورية من أجل تعزيز حرية العمل السياسي والتعددية وتقاسم السلطة".

وفي سياق آخر، أعرب الجانبان عن "دعمهما لحرية الإعلام والتعبير إلى جانب احترام حقوق الإنسان وعمل منظمات المجتمع المدني، التي هي صورة مشرقة لإقليم كوردستان وأي مجتمع ديمقراطي آخر".

وحول قضية محكومي بادينان، أشار رئيس بارزاني، إلى أنها "مسألة قانونية بحتة ويجري التعاطي معها على هذا الأساس، وأبدى دعمه واحترامه وتقديره لعمل الدبلوماسيين في إقليم كوردستان".

وبيّن بارزاني، أن "السلوك غير القانوني للمحكومين وإساءة استخدام علاقاتهم واتصالاتهم لن يثير أي شكوك إزاء الأطراف الدبلوماسية، وقال إن حكومة إقليم كوردستان تقدر عمل الدبلوماسيين وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من تسهيلات في الإقليم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يستقبل وفداً أميركيا رفيعاً ويبحث معه قضية ’محكومي بادينان’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يستقبل وفداً أميركيا رفيعاً ويبحث معه قضية ’محكومي بادينان’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).