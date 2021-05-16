الشرطة يستعيد وصافة الممتاز 

2021/05/16 | 23:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فريق الشرطة فوزاً مثيراً على مضيفه الميناء، بتغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري الممتاز بكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب الفيحاء لحساب مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين من البطولة.

وسجل ثلاثية القيثارة كل من محمد قاسم في الدقيقة 43 ومحمد داوود في الدقيقة 52 و امجد عطوان في الدقيقة 84.

اما ثنائية السفانة، تكفل بتسجيلها كل من حسام مالك في الدقيقة 24 وسيف جاسم في الدقيقة 71.

بهذا الفوز استعاد الشرطة وصافة الترتيب العام برصيد 61 نقطة، بينما توقف رصيد الميناء عند النقطة 38 في المركز التاسع.

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