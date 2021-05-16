مرشح سائرون لوزارة الصحة يتحدث لـNRT عن تفاصيل تكليفه لشغل المنصب

2021/05/16 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الاحد، ان اسمه مطروح لمنصب وزير الصحة العراقي، نافيا مفاتحته من قبل الحكومة حتى الان.

وقال العميري في تصريح لـ NRTعربية (16 ايار 2021)إن "اسمه مطروح من قبل الجهات الحكومية لشغل منصب وزير الصحة،" مبينا ان الحكومة لم تفاتحه الى الان بخصوص ترشيحه لمنصب الوزارة."

واشارت بعض المواقع اليوم الى الاسماء المرشحة لمنصب وزير الصحة العراقي وهم كل من :هاني العقابي، الوكيل الفني لوزارة الصحة، وعباس الصحن مدير مستشفى الواسطي في بغداد، وغايب العميري، صيدلاني، وهو حاليا نائب عن تحالف سائرون".

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