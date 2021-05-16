2021/05/16 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

2484 مشاهدة

كشفت قيادة شرطة المثنى، الاحد، عن اعتقال شخص يبلغ من العمر 23 سنة اغتصب طفلة تبلغ 8 سنوات ومن ثم قتلها ورماها في احدى الخربات.

وقال مدير العلاقات والاعلام في شرطة المثنى، العقيد على الرماحي، لـNRT عربية (16 ايار 2021)، ان" مركز شرطة السلمان جنوب المثنى استخبر من قبل مواطن بفقدان ابنته البالغة 8 سنوات،" مبينا انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من الضباط وبعد التحري وجمع المعلومات من قبل مصادرنا الخاصة تبين انها قد قتلت وتم رميها داخل خربة في احدى المزارع بقضاء السلمان".

واضاف، انه" وبوقت قياسي تم القاء القبض على الجاني الذي اعترف بقتلها".

وبين، ان" دونت اقوال المتهم وصدقت قضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة 406 ‪ من قانون العقوبات العراقي وتمت احالته إلى المحاكم المختصة لينال جزائه العادل."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن ابشع جريمة قتل واغتصاب بحق طفلة تبلغ 8 سنوات جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن ابشع جريمة قتل واغتصاب بحق طفلة تبلغ 8 سنوات جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).