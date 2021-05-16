اعتقال مسؤولي التفخيخ والاقتحامات في 'داعش' غربي نينوى

2021/05/16 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتقال مسؤوليي التفخيخ والاقتحامات في "داعش" غربي نينوى

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