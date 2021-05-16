رفض‭ ‬إستباقي‭ ‬لمحاولات‭ ‬إعادة‭ ‬ذوي‭ ‬داعش من‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬الى‭ ‬العراق‭  ‬

2021/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬تحذر‭ ‬من‭ ‬انتقامات‭ ‬دموية‭ ‬متوقعة‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ ‬–‭ ‬الموصل‭ ‬–‭ ‬الرمادي‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ أبدت‭ ‬قيادات‭ ‬سياسية‭ ‬ووجوه‭ ‬اجتماعية‭ ‬وعشائرية‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬والانبار‭ ‬استياءها‭ ‬من‭ ‬وصول‭ ‬اخبار‭ ‬عن‭ ‬صفقات‭ ‬تتم‭ ‬بموجبها‭ ‬نقل‭ ‬الاف‭ ‬من‭ ‬عوائل‭ ‬متطرفي‭ ‬داعش‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬الهول‭ ‬الى‭ ‬المدن‭ ‬المحررة‭ ‬التي‭ ‬هربوا‭ ‬منها‭ ‬عند‭ ‬عمليات‭ ‬التحرير‭ […]

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