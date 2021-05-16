2021/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر أمنية تحذر من انتقامات دموية متوقعة بغداد – الموصل – الرمادي – الزمان أبدت قيادات سياسية ووجوه اجتماعية وعشائرية في نينوى وصلاح الدين والانبار استياءها من وصول اخبار عن صفقات تتم بموجبها نقل الاف من عوائل متطرفي داعش المقيمين في مخيم الهول الى المدن المحررة التي هربوا منها عند عمليات التحرير […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفض إستباقي لمحاولات إعادة ذوي داعش من مخيم الهول الى العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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