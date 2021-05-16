مَن أخرج إسرائيل من الجنة؟

2021/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ما حققته اسرائيل من مكاسب في ظرف زمني قصير، كان حصيلة ثقيلة أكبر من توقعاتها أو حتى أحلامها.ليس في مواجهات الأقصى في القدس أو في حرب غزة أو في حرب سابقة في جنوب لبنان، ولكن من خلال ما صبّته الدول العربية من منافع جمّة لا حصر لها في جيوب اسرائيل عبر […]

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