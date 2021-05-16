ايران‭:‬ترجيح‭ ‬بقاء‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬26مرشحاً‭ ‬للرئاسة‭ ‬قبيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬

2021/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هواجس‭ ‬قلق‭ ‬مبكرة‭ ‬حول‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬ طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ انتهت‭ ‬السبت‭ ‬مهلة‭ ‬الترشيح‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬المغمورة،‭ ‬بطلب‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬ ويرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اللائحة‭ ‬النهائية‭ ‬للمتنافسين‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير،‭ ‬اذ‭ ‬سترفع‭ ‬الأسماء‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬صيانة‭ ‬الدستور‭ […]

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