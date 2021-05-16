2021/05/16 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هواجس قلق مبكرة حول نسبة المشاركة طهران- الزمان انتهت السبت مهلة الترشيح للراغبين في خوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية في إيران، مع تقدم أكثر من 300 غالبيتهم من الأسماء المغمورة، بطلب لدى وزارة الداخلية.
ويرجح أن تكون اللائحة النهائية للمتنافسين أقل من ذلك بكثير، اذ سترفع الأسماء الى مجلس صيانة الدستور […]
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ويرجح أن تكون اللائحة النهائية للمتنافسين أقل من ذلك بكثير، اذ سترفع الأسماء الى مجلس صيانة الدستور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران:ترجيح بقاء 5 من 26مرشحاً للرئاسة قبيل الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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