القبض على 3 قياديين في داعش بنينوى: مسؤولو التفخيخ والسبي والاقتحامات

2021/05/17 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

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استخبارات العسكرية تلقي القبض على مسؤوليي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسبي الايزيديات غربي نينوى

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بعملية استخبارية نوعية وبعد توفر المعلومات الاستخبارية المتكاملة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ، التي اشارت لوجود تحرك من قبل فلول داعش الارهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية .

تم على اثرها مراقبة تلك العناصر من خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية والتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى.

حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ وبكمين محكم من القاء القبض على اثنين من الارهابيين البارزين في منطقة (جلبارات) التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود.

احدهما مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في البعاج ، والاخر ما يسمى مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة الذي شارك بعمليات سبي الايزيديات فيها والمشار اليهم وفقا للمعلومات الاستخبارية كون لديه اربعة اشقاء مع داعش قتلوا اثناء معارك التحرير .

ويعد الملقى القبض عليهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .

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١٦ آيار ٢٠٢١

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