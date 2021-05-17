صاحب مطعم يطعن ضابطاً بمنطقة الشعلة في بغداد

2021/05/17 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

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طعن ضابط برتبة ملازم في الشرطة الاتحادية من قبل صاحب مطعم ضمن منطقة الشعلة القطاع الثاني في منطقة الظهر والكتف تم فيما قام الضابط باطلاق النار على احد المعتدين واصابته في الأرجل تم نقل الضابط إلى مستشفى الكاظمية

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