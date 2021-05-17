الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مسؤولي التفخيخ والسبي والاقتحامات في نينوى

2021/05/17 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

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الفرقة الخامسة عشرة وبالتعاون مع الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسبي الايزيديات غربي نينوى

بعملية استخباراتية نوعية أشارت الى وجود تحرك من قبل عناصر داعش لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه اراضينا، تم على أثرها مراقبة تلك العناصر من خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية والتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، حيث تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٧١ وبكمين محكم من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين البارزين في منطقة جلبارات التابعة الى ناحية ربيعة غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود، احدهما مسؤول التفخيخ والكفالات في البعاج، والآخر مسؤول قوة الاقتحامات وهو من قاد عملية اقتحام مركز شرطة المومي في ربيعة كما شارك بعمليات سبي الايزيديات فيها.والمشار اليهم لديهم اربعة أشقاء مع داعش قتلوا اثناء معارك التحرير، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

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