2021/05/17 | 00:05 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الإعلام الأمني: القبض على اثنين من الإرهابيين البارزين غربي نينوى بعد اجتيازهما الحدود مع سوريا

الإعلام الأمني: الإرهابي الآخر أحد المشاركين بعمليات سبي الايزيديات

خلية الإعلام الأمني: أحد الإرهابيين مسؤول ما يسمى التفخيخ والكفالات في البعاج

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