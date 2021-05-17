قتيلان وعشرات الجرحى في انهيار مدرج بكنيس يهودي قرب القدس

2021/05/17 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون صحيون إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب أكثر من 150 بعد انهيار مدرج في كنيس يهودي غير مكتمل قرب القدس، الأحد

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