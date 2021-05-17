الأعرجي والسيد حسين الصدر يبحثان الحوار الوطني وتطورات الاحداث في فلسطين

2021/05/17 | 00:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السيد حسين الصدر، مبادرة الحوار الوطني وتطورات الاحداث في فلسطين.وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى السيد حسين الصدر، في مدينة الكاظمية المقدسة، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات السياسية والأمنية، على الصعيدين العربي والإقليمي، لاسيما تطورات الأحداث في فلسطين".واضاف، "كما جرت مناقشة موضوع الحوار الوطني، حيث أكد السيد الصدر، أن على المتحاورين وضع هدف واحد للحوار الذي يتمثل بالوطن وينطلق منه ايضا، مشيرا إلى حاجة البلد لحوار صادق وشفاف، مباركا لرئيس الوزراء طرحه مبادرة الحوار الوطني". من جانبه أشاد الأعرجي، بالدور الكبير لسماحة السيد حسين الصدر، من خلال تأسيسه لمنهج التسامح وقبول الآخر الذي يعد المحور الأساس للحوار الوطني.

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