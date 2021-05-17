إصابة ضابط باعتداء بسكين شمالي بغداد

2021/05/17 | 00:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة ضابط في الشرطة الاتحادية باعتداء بسكين شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاحب مطعم اقدم على الاعتداء على ضابط بالشرطة الاتحادية باسلوب طعن السكين اسفر عن اصابة الضابط في منطقة الشعلة".

وأضاف المصدر أن "سبب الاعتداء طلب الضابط من صاحب المطعم اغلاق المطعم بسبب بدء حظر التجوال".

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