تدمير مبنى يضم مكاتب إعلامية في غزة.. إسرائيل قدمت لواشنطن

2021/05/17 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادلت إسرائيل معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تظهر كيف استخدمت حركة حماس المبنى الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة ودمرته إسرائيل في غارة، السبت، بحسب ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين، الأحد

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