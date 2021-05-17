اليسار بين مناهضة الامبريالية ومناهضة الانظمة الاستبدادية - عواد احمد صالح

2021/05/17 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عواد_احمد_صالح اليسار بين مناهضة الامبريالية ومناهضة الانظمة الاستبدادية عواد احمدمن الامور البديهية عند اليساريين والتقدميين وحتى عند بعض الليبراليين المتحررين من النظرة الاحادية ان الامبريالية تتصرف وفقا لمصالحها الاقتصادية ونزعتها الاستعمارية للهيمنة والتسلط على الشعوب الصغيرة والضعيفة (( فمن خلال العدوان الامبريالي كسياسة واسلوب تتم ممارسة اسس توسع رأس المال )) ولم تكن الدول الامبريالية الشغوف ......





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