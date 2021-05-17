الزراعة تعلن إنطلاق حملات حصاد الحنطة في نينوى

2021/05/17 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلنت وزارة الزراعة، انطلاق حملات حصاد الحنطة في محافظة نينوى، فيما اشارت الى ان الكميات المتوقعة للحصاد تصل الى 395 الف طن.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم انطلاق حملة حصاد محصول الحنطة في محافظة نينوى"، مبينة ان "عدد الشعب الزراعية المشمولة بالحصاد هي 28 شعبة عدا شعبة زراعة تلعفر الاولى والقحطانية". واضافت، أن "المساحات المزروعة بالحنطة هي 3834097 ثلاثة ملايين وثمانمائة واربعة وثلاثون وسبعة وتسعون دونماَ أما المساحات القابلة للحصاد فهي ( 977100) تسعمائةً وسبعة وسبعون الف ومائة دونماَ".وقال مدير زراعة نينوى دريد حكمت، بحسب البيان، ان "الانتاج المتوقع تسويقه يصل إلى ( 395000) ثلاثمائة وخمسة وتسعون الف طن من محصول الحنطة".بينما قال معاون مدير زراعة نينوى عبد الله سعيد حمو، انه "سيتم استلام محصول الحنطة حسب وزارة التجارة من خلال دائرة تجارة الحبوب في نينوى في المواقع الآتية وهي: سايلو الموصل، وسايلو الوائلية، وسايلو بازوايا ،وساحة الموصل، وسايلو تلعفر، وساحة مشيرفة، وسايلو مخمور، فيما تفتتح التجارة مواقع اخرى لتسهيل عملية استلام محصول الحنطة من قبل الفلاحين والمزارعين ولتسهيل حركتهم" .

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