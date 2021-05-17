جهود أميركية لوقف التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.. بلينكن يتصل بنظرائه في مصر والسعودية وقطر

2021/05/17 | 01:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الأحد، محادثات مع نظرائه الرئيسيين المؤثرين في الشرق الأوسط في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وقف تصعيد الاشتباكات الدامية بين إسرائيل والفلسطينيين.

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