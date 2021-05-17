قائد عمليات البصرة يكشف عن أولوياته في إدارة الملف الأمني

2021/05/17 | 01:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واعكشف قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، عن اولويات ادارته للملف الامني في محافظة البصرة.وقال الماجدي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، "نعمل على الحد من النزاعات العشائرية في محافظة البصرة ولا نريد أن تكون الشغل الشاغل للقوات الأمنية".واضاف، انه "من أهم أولويات إدارته للملف الأمني منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية وحصر السلاح بيد الدولة ".وبشأن لقائه محافظ البصرة رئيس الجنة الأمنية العليا، ان اللقاء كان ناجحا وتم مناقشة أهم القضايا الأمنية، مثمنا دور المحافظ الكبير في اسناد القوات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية .واكد الحرص على تواجد القوات الأمنية في المناطق التي تشكل إرباكا في الوضع الامني وخطر على أرواح المواطنينن مشددا على العمل وبشكل جدي على تطوير الجهد الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية واستحداث قاعدة بيانات لجميع والوكالات الأمنية لغرض تداول وتقاطع المعلومات الاستخبارية.

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