ضربة جديدة لبيتكوين بسبب إيلون ماسك

2021/05/17 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر العملة المشفرة "بيتكوين" إلى ما دون 45 ألف دولار، الأحد ، بعد أن أشار الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية إلى أنها قد تبيع ما بحوزتها من العملة

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