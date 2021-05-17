بيان كربلاء في ’سابع الوزني’ يحدد ٤ مطالب قبل التصعيد في بغداد

2021/05/17 | 02:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد المتظاهرون في محافظة كربلاء، الاثنين، 4 مطالب قبل بدأ التصعيد في بغداد والمخطط أن يتم في الـ25 من الشهر الحالي، وذلك في اليوم السابع من حادث اغتيال الناشط ايهاب الوزني.

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وبحسب بيان مصور لمجموعة من الناشطين في المحافظة، اطلع عليه "ناس"، (17 أيار 2021)، فقد "حددوا 4 مطالب وهي الكشف عن قتلة شهداء تشرين وقتلة ايهاب الوزني، إقالة محافظ كربلاء، إقالة قائد عمليات كربلاء، وإقالة قائد شرطة كربلاء".

وتمت الإشارة في البيان الى أنه "سيتم الزحف الى بغداد في يوم 25 أيار فضلا عن بدأ خطوات تصعيدية في باقي المحافظات"، فيما دعوا الى "مقاطعة الانتخابات المقبلة".

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