إسرائيل تكثف غاراتها على قطاع غزة.. وتستهدف

2021/05/17 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة، بعد منتصف ليل الأحد الاثنين، وأعلن عن استهداف "مواقع" جديدة لحركة حماس

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