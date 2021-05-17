2021/05/17 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأهدر ميلان فرصة لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن تعادل من دون أهداف مع كالياري في الدوري الإيطالي،.وكان الفوز على صاحب المركز 16 سيضمن للفريق اللومباردي إنهاء الموسم في المربع الذهبي، واللعب في دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2013-2014.لكن فريق المدرب ستيفانو بيولي رج بتعادل محبط ليصبح رصيده 76 نقطة في المركز الثالث قبل خوض الجولة الأخيرة.ويتساوى ميلان في رصيد النقاط مع نابولي رابع الترتيب لكنه يتفوق في المواجهة المباشرة، ويتقدم الفريقان بنقطة على يوفنتوس صاحب المركز الخامس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميلان يهدر ضمان العودة لدوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميلان يهدر ضمان العودة لدوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).