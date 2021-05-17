"نعمل على تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".. كلمة لبايدن بمناسبة عيد الفطر

2021/05/17 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إن إدارته تعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق "تهدئة مستدامة"، مؤكدا أن الطرفين "يستحقان العيش في أمان"

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