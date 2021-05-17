أصاب السكان بالذعر.. شرطة تكساس تعثر على النمر التائه

2021/05/17 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت السلطات في ولاية تكساس الأميركية على نمر كان قد شوهد، قبل نحو أسبوع، وهو يتجول في أحد أحياء غرب مدينة هيوستن

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