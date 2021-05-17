"رجل الأوكسجين".. قصة شاب باع سيارته الخاصة لمساعدة مرضى كورونا

2021/05/17 | 05:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهناواز شيخ، شاب هندي كرس جهوده لمساعدة مرضى كوفيد-19 في بلاده الذين يواجهون خطر الموت بسبب نقص الأوكسجين في المستشفيات، فحصل على لقب "رجل الأوكجسين" بسبب تلك المجهودات

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