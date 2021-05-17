صحيفة: غيتس تنحى عن مايكروسوفت بعد تحقيق في علاقة غرامية

2021/05/17 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة مايكروسوفت أجرت تحقيقا، في عام 2019، في مزاعم امرأة حول وجود علاقة جنسية سابقة مع مؤسس الشركة، بيل غيتس، وربطت الصحيفة بين ما كشفته، الأسبوع الماضي، بشأن تشاور ميليندا غيتس مع محامين متخصصين في مسائل الطلاق، منذ عام 2019، لتقديم طلب طلاق، قائلة إن زواجهما "تحطم بشكل لا رجعة فيه"

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