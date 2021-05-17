2021/05/17 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول دراسة عالمية عن الوفيات المرتبطة بالعمل لساعات طويلة، كشفت منظمة الصحة العالمية أن العمل لساعات طويلة يقتل مئات الألوف من الأشخاص سنويا، في اتجاه يزداد سوءا وقد يتسارع أكثر بسبب وباء كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة لمنظمة الصحة تكشف بالأرقام أن "العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف سنويا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة لمنظمة الصحة تكشف بالأرقام أن "العمل لساعات طويلة يقتل مئات الآلاف سنويا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).