تفشي الفساد المالي والاداري في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/05/17 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تشير وثائق الحزب الشيوعي العراقي في حديثها عن الفساد وتفشيه في العراق الى ما يعنيه من (( اساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة )), وتمظهره في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام .



واصبح الفساد في العراق يشكل ظاهرة متفشية على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.وبهذا الصدد يشخص الحزب الشيوعي العرا ......





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