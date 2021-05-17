صفحات مشرقة من النضال - دلشاد خدر

2021/05/17 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلشاد_خدر حی-;-نها کانت المدی-;-نة ملی-;-ئة بالاجهزة الامنی-;-ة وازلام النظام البعثي، متواجدی-;-ن بکثافة في کل مکان، من أجل ارعاب مخالفی-;-هم لم ی-;-ترددوا من فعل اي شيء، می-;-زانی-;-ة کبی-;-رة في متناول ای-;-دی-;-هم، جهاز الامن کان بمثابة الدولة لە-;- الی-;-د الطولی-;- في کل انحاء العراق، حی-;-نها کان لدی-;-نا اتصال حزبي في المدی-;-نة اي مدی-;-نة أرب ......





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