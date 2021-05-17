2021/05/17 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سؤال ورد إلى الإذاعة الوطنية العامة الأميركية (NPR) بشأن ما إذا كان يجب على من تلقوا لقاح كوفيد-19 كاملا أن يقوموا باختبار للأجسام المضادة للتحقق من مناعتهم ضد فيروس كورونا، أوضح مجموعة من الأطباء مدى أهمية هذه الخطوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختبارات الأجسام المضادة بعد تلقي لقاح كورونا.. أطباء يتحدثون عما يجب فعله) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختبارات الأجسام المضادة بعد تلقي لقاح كورونا.. أطباء يتحدثون عما يجب فعله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).