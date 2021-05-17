البصرة تضيف كأس الخليج ابتداء من 24 كانون الأول المقبل

2021/05/17 | 08:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش يعلنُ قائمة المنتخب لوديتي طاجيكستان والنيبال إعلام اتحاد الكر: أكدَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان: ان اتحاد كأس الخليج حددَ موعد انطلاق بطولة خليجي٢٥ التي ستقام في البصرة من الرابع والعشرين من شهر كانون الأول لعام ٢٠٢١ ولغاية السابع من شهر كانون الثاني من العام ٢٠٢٢.وقالَ فرحان: في ضوء تحديد موعد البطولة ...

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