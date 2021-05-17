2021/05/17 | 08:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاردين يبين موقف نيمار من أولمبياد طوكيو العواصم ـ وكالات: استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي المدافع المخضرم داني ألفيش إلى صفوف “سيليساو” وذلك استعدادا لمواجهة الإكوادور وباراغواي في حزيران المقبل، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.ويستضيف منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري في 4 حزيران ، قبل أن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة ألفيش إلى صفوف البرازيل استعدادا لمواجهتي الإكوادور وباراغواي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة ألفيش إلى صفوف البرازيل استعدادا لمواجهتي الإكوادور وباراغواي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).