لا ليغا يشتعل !

2021/05/17 | 08:15 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميثم عادل برغم الخروج المدوي أمام تشيلسي في دوري ابطال اوروبا بهدفين من دون مقابل -مع الرأفة- الريال يرفض هدية تعادل غريميه اللدودين برشلونة وأتلتيكو مدريد ويكتفي بنقطة وحيدة امام أشبيلية (لا تسمن ولا تغني من جوع) وضعته في وصافة الليغا بانتظار ماستسفر عنه الجولات الملتهبة القادمة.تعادل أضلاع المثلث الإسباني جميعا في الجولة الخامسة ...

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