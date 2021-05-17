بعد استهداف عدة مواقع عسكرية لحماس.. إسرائيل تدرس هدنة في غزة بـ

2021/05/17 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وشخصيات أميركية بارزة أخرى مخاوف بشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، أشار مسؤولون إسرائيليون، أمس الأحد، إلى أن "وقف إطلاق النار مع حماس والجهاد قد يكون قريبا"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

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