2021/05/17 | 08:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، تأخير الحجوزات على اللقاحات الى تزايد اقبال المواطنين على مراكز التطعيم بعد ثبوت فعاليتها وعدم دقة الشائعات المتداولة بشأنها، بينما اكدت ان “خطر الوباء ما زال قائما”.وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند للوزارة ربى فلاح في تصريح صحفي، إنه “لا يمكن الحكم على الموقف الوبائي ليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف عن أسباب تأخير الحجوزات على لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف عن أسباب تأخير الحجوزات على لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).