2021/05/17 | 08:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قتل شخصان متأثران بجراحهما نتيجة إطلاق نار ليل الأحد في شرق أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب شرطة أوكلاند، تم الإبلاغ عن إطلاق النار لأول مرة في الساعة 5:53 مساء بالتوقيت المحلي، في 2500 شارع هايلاند في حي هايلاند تيراس.

"رويترز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين جراء عملية إطلاق نار بولاية أميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخصين جراء عملية إطلاق نار بولاية أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).