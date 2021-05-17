منتخب الصم بكرة القدم يعسكر في إيران تحضيراً لبطولة آسيا

2021/05/17 | 08:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيقيم المنتخب الوطني للصم بكرة القدم معسكراً تدريبياً في ايران، تحضيراً للمشاركة في بطولة آسيا، المؤهلة الى الاولمبياد العالمي في البرازيل العام 2022. وقال امين سر اتحاد الصم حسنين المعلم في تصريح لصحيفة الصباح الرياضي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" المنتخب الوطني سيدخل في معسكر تدريبي يستمر لمدة 15 يوماً وتضيفه ايران، تمهيداً للمشاركة في البطولة الآسيوية"، مضيفاً ان" الملاك التدريبي يطمح من خلاله الى تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمحفل القاري المقبل، املاً بالمنافسة على المراكز الاولى وخطف احدى بطاقات الترشح للاولمبياد العالمي".واشار المعلم الى ان" قرعة بطولة اسيا ستقام بمدينة كيش الايرانية في الاول من شهر حزيران المقبل، ومن خلالها سيتم التعرف على الفرق المنافسة في المجموعة"، مبيناً انه" تمت تسمية مدرب الحراس محمد اسماعيل بدلا من جمال حمودي الذي يمر بوعكة صحية".وثمن المعلم جهود اللجنة البارالمبية بقيادة رئيسها الدكتور عقيل حميد واعضاء المكتب التنفيذي، والدعم المتواصل بغية الارتقاء بهذه الرياضة وانجاح مشاركات فرقها في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.

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