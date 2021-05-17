الاقتصاد النيابية تحذر من التزامات مالية على الحكومة بسبب ايقاف المشاريع المتلكئة

2021/05/17 | 09:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، من أن تترتب على الحكومة اجراءات قانونية والتزامات مالية بسبب إلغاء الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة، بينما وضعت اللجنة اللمسات الاخيرة لمشروعي قانوني الشراكة الوطنية بين القطاع العام والخاص والاستثمار المعدني.وقال عضو اللجنة النائب نوفل الناشئ، في تصريح صحفي، إن “من اهم المشاريع التي ستدعم الاقتصاد، […]

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