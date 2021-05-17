نظرية إنهاء الاستعمار عند فرانز فانون - زهير الخويلدي

2021/05/17 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمة"يجب على كل جيل ، في ظل عتامة نسبية ، أن يكتشف مهمته ، أو يقوم بها ، أو يخونها...



تتوقع الإنسانية شيئًا آخر غير هذا الكاريكاتير وعلى وجه العموم التقليد الفاحش."بقي فراتز فانون (1925-1961) واحدًا من عدد قليل من المفكرين الاستثنائيين الذين دعموا نضالات إنهاء الاستعمار التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يزال من بين أكثر هذه الأصوات قراءة وتأثيراً.



كانت حياته القصيرة جديرة بالملاحظ ......





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