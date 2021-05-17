حول مسألة وتاريخ نظرية الفكر العلمي - مالك ابوعليا

2021/05/17 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: الماركسي البلغاري تودور ديميتروف بافلوفترجمة مالك أبوعليايشهد التاريخ الكامل للمعرفة العلمية والفلسفية أن الاختلاف الكبير بين المثالية والمادية لا يكمن في الحقيقة المزعومة أن المادية تُنكر أهمية العقل والمثالية تعترف بها، أي استخدام الأفكار المجردة (المفاهيم، المقولات، قوانين المنطق، ومال الى ذلك) في الادراك.



ان ذرات ديموقريطس، بكل صفاتها الهندسية وغيرها، صغيرة جداً ب ......





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