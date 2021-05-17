مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات وسبي الايزيديات الداعشيان في قبضة القانون

2021/05/17 | 09:18 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى القت الاستخبارات العسكرية القبض على مسؤولي التفخيخ وقوة الاقتحامات و سبي الايزيديات بعملية استخبارية نوعية.وحصلت الاستخبارات العسكرية على معلومات لوجود تحرك من قبل عناصر داعش الارهابي لاجتياز الحدود من سوريا باتجاه الأراضي العراقية و على اثرها تمكن الاستخبارات العسكرية من القبض عليهم.وكانت هذه العملية في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة …

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