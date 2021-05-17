الرافدين يحدد نسبة الفائدة لقروض الـ50 مليون

2021/05/17 | 09:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، نسبة فائدة قروض ترميم وتاهيل الدور السكنية.

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وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آيار 2021)، إن "نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون دينار لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و ٣٠ مليون للمواطنين تصل الى ٥ بالمئة".

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