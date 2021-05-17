زلزال بشدة 5.5 درجة يضرب شمال إيران

2021/05/17 | 09:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، المنطقة الشمالية الشرقية من إيران.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، الزلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف المركز أن"الزلزال الذي ضرب على عمق 10 كيلومترات وقع عند دائرة عرض (37.37 شمالا) وخط طول (56.82 شرقا)".

وقع الزلزال على بعد 46 كم غرب مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان وعلى بعد 150 كم من مدينة سبزوار.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.

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