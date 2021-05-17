مقترح نيابي لإنهاء العام الدراسي باعتماد نتائج نصف السنة درجة نهائية

2021/05/17 | 09:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقترح مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، اليوم الاثنين، اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للمراحل غير المنتهية.وقال اللهيبي في تصريح صحفي، انه “بصدد تقديم مقترح الى لجنة التربية النيابية؛ لاعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للمراحل غير المنتهية”.واضاف، ان “تقديم هذا المقترح؛ نتيجة الوضع الصحي وتزايد الاصابات، لأن عدد الاصابات […]

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