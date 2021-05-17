مواجهة تاريخية في السعودية.. اتصال من الأمير خالد يؤكد موعد بطولة العالم للملاكمة

2021/05/17 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الملاكم "تايسون فيوري" مواجهة أنتوني جشوا بطل العالم للوزن الثقيل بالملاكمة في 14 أغسطس المقبل بالمملكة العربية السعودية، وفقا لفيديو نشره في حسابه على تويتر.وقال موقع "ذا أثليتيك" إن اللاعبين اتفقا على "صفقة لمواجهة تاريخية".

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