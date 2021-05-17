كتلة نيابية تحذر من استخدام مليون بطاقة مزورة بالإنتخابات المقبلة

2021/05/17 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حذرت كتلة التغيير النيابية، اليوم الإثنين، من احتمال استخدام نحو مليون بطاقة الکترونیة مزورة خلال الانتخابات المقبلة.وقال رئيس الكتلة، يوسف محمد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الكتلة […]

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