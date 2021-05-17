نحو جبهة مدنية ديمقراطية واسعة وتحالف فاعل في عراق اليوم - كاظم حبيب

2021/05/17 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب علمتنا تجارب الشعوب المناضلة في سبيل حريتها واستقلالها وسيادة أوطانها، ومنها شعبنا العراقي، بأن ليس طرفاً أو فريقاً واحداً من القوى المدنية والديمقراطية المناضلة والمعارضة في البلاد وحده، كما وليس طرفاً واحد من قوى الانتفاضة التشرينية المجيدة وحده، بقادر على تحقيق التغيير المنشود في عراق الطائفية والفساد والتخلف والفقر والتبعية وجحود الطغمة الحاكمة للشعب والوطن، وليس طرفاً أو فريقاً واحداً من هذه ......





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