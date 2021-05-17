صائد الأرواح - حنان محمد السعيد

2021/05/17 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_محمد_السعيد تحدثت في عدة مقالات سابقة عن برنامج التحكم العقلي الذي تديره استخبارات بعض الدول للتخلص من المعارضين بدون ترك أي آثر، هذا البرنامج الذي يتضمن تعذيبًا الكترونيًا جسديًا ونفسيًا ومراقبة مستمرة وتنمر لدفع الضحية للإنتحار أو ارتكاب جريمة اعتداء يتم وصمه بعدها بالفصام واعتباره مريضًا نفسيًا يعاني من الأوهام وجنون الاضطهاد، أو اعتباره إرهابيًا والاستفادة من الواقعة في نشر الرعب والتحكم في المجاميع بقوان ......





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